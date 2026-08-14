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    सुखबीर पर हमले के बाद अमृतसर में पूर्व जत्थेदार रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग; सुरक्षा गाड़ी पर लगी गोली

    By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:18 PM (IST)

    अमृतसर में पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की रिहायश के बाहर खड़ी सुरक्षा कर्मियों की सरकारी गाड़ी पर गोली लगी। पुलिस हवाई फायर और घटना के कारणों की ...और पढ़ें

    श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह।

    श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह।

    HighLights

    1. पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग।

    2. सुरक्षा कर्मियों की सरकारी स्कॉर्पियो के बोनट पर गोली लगी।

    3. पुलिस ने गोली का खोल बरामद कर जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमले के बाद अमृतसर के प्रताप नगर में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की रिहायश के बाहर गोली चलने की की घटना सामने आई है। उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई सरकारी स्कॉर्पियो के बोनट पर गोली लगी मिली। घटना रात 9 बजे के करीब की है और ज्ञानी रघबीर सिंह उस समय घर के अंदर मौजूद थे।

    प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से हवाई फायर किया गया था और गोली नीचे आकर सरकारी गाड़ी पर लगी। फिलहाल पुलिस ने गोली का खोल भी बरामद कर लिया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। ज्ञानी रघबीर सिंह सेवानिवृत्ति के बाद प्रताप नगर स्थित अपनी रिहायश में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

    सुरक्षा कर्मियों की सरकारी स्कॉर्पियो घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान गोली चलने की आवाज और उसके बाद गाड़ी के बोनट पर गोली लगने की जानकारी सामने आई।

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    घटना के बाद इलाके में फैला डर

    गोली गाड़ी पर लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में भी सहम का माहौल बन गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किस व्यक्ति की ओर से चलाई गई थी। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि गोली जानबूझकर गाड़ी को निशाना बनाकर चलाई गई या किसी अन्य स्थान से किए गए हवाई फायर के बाद यह घटना हुई।

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    सीसीटीवी फुटेज खंगालने की तैयारी

    पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि फायरिंग करने वाले व्यक्ति या घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों के बारे में जानकारी मिल सके।

    थाना बी डिवीजन की पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर किरण दीप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। जल्द आरोपितों का पता लग जाएगा। पुलिस को घटना स्थल से एक खोल भी बरामद किया है।

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