सुखबीर पर हमले के बाद अमृतसर में पूर्व जत्थेदार रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग; सुरक्षा गाड़ी पर लगी गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमले के बाद अमृतसर के प्रताप नगर में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह की रिहायश के बाहर गोली चलने की की घटना सामने आई है। उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई सरकारी स्कॉर्पियो के बोनट पर गोली लगी मिली। घटना रात 9 बजे के करीब की है और ज्ञानी रघबीर सिंह उस समय घर के अंदर मौजूद थे।

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से हवाई फायर किया गया था और गोली नीचे आकर सरकारी गाड़ी पर लगी। फिलहाल पुलिस ने गोली का खोल भी बरामद कर लिया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। ज्ञानी रघबीर सिंह सेवानिवृत्ति के बाद प्रताप नगर स्थित अपनी रिहायश में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किस व्यक्ति की ओर से चलाई गई थी। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि गोली जानबूझकर गाड़ी को निशाना बनाकर चलाई गई या किसी अन्य स्थान से किए गए हवाई फायर के बाद यह घटना हुई।

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