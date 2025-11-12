दिल्ली ब्लास्ट के बाद अमृतसर में बढ़ाई गई मुस्तैदी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; वाहनों की ली जा रही तलाशी

नवीन राजपूत, अमृतसर। दिल्ली स्थित लाल किले के बाहर सोमवार की रात हुए धमाकों के बाद सीमावर्ती जिला अमृतसर की पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ा दी गई है। धमाकों के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और अमृतसर को आने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया।

खासकर जालंधर-अमृतसर जीटी रोड, पठानकोट-अमृतसर बाइपास और तरनतारन-अमृतसर रोड पर नाकाबंदी कर दी गई। संदिग्ध लगने वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों को रोककर तलाशी ली गई। यही नहीं, संदिग्ध वाहनों के नंबर चालकों के मोबाइल नंबर इत्यादि एक रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं।

सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि शहर की सुरक्षा कड़ी की जा चुकी है। श्री हरिमंदिर साहिब, श्री दुर्ग्याणा मंदिर को चारों तरफ से सुरक्षाकर्मी तैनात है। हरेक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, पुलिस कर्मी सीसीटीवी कैमरों के मार्फत भी वहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखे हुए हैं।

इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और उसके आसपास लगते इलाकों में भी जीआरपी और आरपीएफ की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। उक्त दोनों स्थानों पर लाउडस्पीकर के मार्फत लगातार घोषणाएं करवाई जा रही हैं कि लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं, वह विस्फोटक हो सकता है।