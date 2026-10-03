पंजाब के तरनतारन में 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में वारदात कैद

जागरण संवाददाता, तरनतारन। थाना सदर पट्टी के तहत आते गांव भंगाला स्थित गोबिंद फिलिंग सेंटर (पेट्रोल पंप) पर दोपहर बाइक सवार तीन अज्ञात शूटरों ने पांच गोलियां चलाईं व मौके से फरार हो गए। घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।

बाइक पर आए तीन अज्ञात शूटरों ने पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ पांच गोलियां चलाईं। इनमें से एक गोली पंप की नोजल पर लगी, जबकि एक अन्य गोली पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आए सतनाम सिंह के बाएं कंधे के पास से निकल गई। बाकी तीन गोलियां पेट्रोल पंप के हिस्सों पर लगीं।