अमृतसर में कार के शोरूम और वर्कशॉप में लगी आग, मची अफरा-तफरी; कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर-जालंधर हाईवे पर न्यू अमृतसर गोल्डन गेट के पास स्थित रेनो कारों के शोरूम और वर्कशॉप में गुरुवार देर शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मौके पर अमृतसर के विभिन्न फायर स्टेशनों से दमकल गाड़ियां पहुंचीं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

जानकारी देते हुए शोरूम के मालिक आनंदपाल सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह गुरुवार शाम करीब 7 बजे सारा स्टाफ अपनी ड्यूटी खत्म कर शोरूम से चला गया था। इसके करीब 30 मिनट बाद उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने फोन कर सूचित किया कि शोरूम और वर्कशॉप में आग लग गई है।

उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी स्पार्किंग के कारण लगने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आग लगने के असली कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। आग इतनी तेजी से फैली कि शोरूम और वर्कशॉप के अंदर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।

आनंदपाल सिंह ने बताया कि आग के कारण शोरूम और वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों समेत अन्य सामान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल कुल नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नुकसान का पूरा जायजा लेने के बाद ही इस संबंध में सही जानकारी सामने आ सकेगी।