    Punjab Accident: अमृतसर में मेहता रोड हाईवे पर बड़ा हादसा, अधूरे काम और साइन बोर्ड न होने से एक्टिवा सवार की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    अमृतसर के मेहता रोड पर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई। यह हादसा अधूरे हाईवे निर्माण और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुआ। स्थानीय निवासियों ने हाईवे अथॉरिटी से सुरक्षा प्रबंधों को दुरुस्त करने और अधूरे निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग की है। ठेकेदार ने भूमि अधिग्रहण में देरी को निर्माण में रुकावट का कारण बताया है।

    अमृतसर: अधूरे हाईवे ने ली जान, लापरवाही से हादसा! (Jagran Photo)

    नितिन धीमान,अमृतसर। मेहता रोड स्थित फोकल प्वाइंट रोड हाईवे पर दर्दनाक हादसे में काले रंग की एक्टिवा पर सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक्टिवा सवार मुख्य सड़क पर आ रहा था और सामने से तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि एक्टिवा सवार टैंकर के नीचे जा फंसा। राहगीरों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में गुरु रामदास अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    राहगीरों के अनुसार हादसे की एक बुनियादी वजह नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए गए अधूरे हाईवे निर्माण कार्य और सुरक्षा प्रबंधों की भारी कमी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जहां हादसा हुआ वहां सर्विस लेन तो है, लेकिन रात के अंधेरे में यह दिखाई नहीं देती। अंधेरे में एक्टिवा सवार सीधे मुख्य सड़क पर चढ़ गया और सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गया।

    स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह पहला हादसा नहीं है। मेहता रोड को जोड़ने वाला यह हाईवे हिमाचल प्रदेश से पड़ता है और मालवाहक वाहनों की आवाजाही काफी रहती है, लेकिन जगह-जगह अधूरे पुल, कट और उखड़ी सड़कें दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। लोगों के अनुसार हाईवे अथॉरिटी ने कई स्थानों पर कट तो बना दिए हैं, लेकिन दिशा संकेतक, चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर और स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नही किया गया। इस कारण अनजान वाहन चालक सीधे आगे बढ़ते हुए अधूरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

    मेहता रोड पर रहने वाले स्थानीय निवासी परमजीत सिंह ने कहा कि हमने कई बार हाईवे अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी दी है। लगातार पत्र लिखे, वीडियो बनाकर भेजे और शिकायतें भी कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगनी जरूरी है। सड़क किनारे रिफ्लेक्टर, रेडियम मार्किंग और अधूरे काम वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए, लेकिन यहां कुछ भी नहीं किया गया।

    नतीजा यह हुआ कि एक युवक की जान चली गई। लोगों ने मांग की है कि हाईवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए और सभी कटों पर बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा जहां सड़क अधूरी है वहां बैरिकेड, चमकीले चेतावनी चिन्ह और रात के समय प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

    राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हायर की गई एजेंसी के ठेकेदार संत पात्रा ने अधूरे हाईवे निर्माण के मुद्दे पर कहा कि कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिस कारण निर्माण कार्य रुक-रुककर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वल्ला–मेहता रोड पर हाईवे का काम अधूरा इसलिए है क्योंकि भूमि अधिग्रहण कई हिस्सों में लंबित है। जहां चेतावनी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं वहां हम जल्द बोर्ड लगवा रहे हैं। निर्माण पूरा होने तक सुरक्षा संकेतक लगाए जाएंगे।