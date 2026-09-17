छह घंटे बाद समाप्त हुआ किसानों का रेल आंदोलन, 24 सितंबर को कृषि मंत्री से बैठक का आश्वासन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब की ओर से मांगों को लेकर शुरू किया गया रेल आंदोलन करीब छह घंटे बाद समाप्त हो गया। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद 24 सितंबर को कृषि मंत्री के साथ बैठक करवाने का आश्वासन मिलने पर किसान नेताओं ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई।

मोर्चा की ओर से पंजाब में पांच स्थानों पर रेल ट्रैक पर धरना देकर रेल यातायात प्रभावित किया गया था। किसान नेताओं का कहना था कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उन्हें रेल आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

आंदोलन के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई। बातचीत में 24 सितंबर को कृषि मंत्री के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसान नेताओं ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया। पंजाब के पांचों स्थानों पर चल रहा रेल आंदोलन समाप्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 24 सितंबर की बैठक में किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सरकार की ओर से मांगों के समाधान को लेकर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आगे की रणनीति बैठक के बाद तय की जाएगी।