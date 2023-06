अमृतसर, ऑनलाइन डेस्‍क: ईद के पर्व पर बीएसएफ और पाकिस्‍तान रेंजर्स ने अटारी-वाघा सीमा पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया। बता दें कि हर साल मुख्‍य त्‍योहारों पर दोनों देशों के जवान एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।

#WATCH | BSF (Border Security Force) and Pakistan Rangers exchange sweets at the Attari-Wagah border on the occasion of #EidAlAdha pic.twitter.com/ifZi0O3naH