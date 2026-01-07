Language
    तरनतारन में ड्रग तस्कर एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने बरामद की 770 ग्राम हेरोइन और रिवॉल्वर

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    तरनतारन में पुलिस ने नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की। बुधवार तड़के एक एनकाउंटर में कुख्यात ड्रग तस्कर अवतार सिंह उर्फ बाबा घायल हो ग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तरनतारन में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात नशा तस्कर अवतार सिंह उर्फ बाबा घायल हो गया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब को नशा मुक्त बनाने लिए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान तहत बुधवार की तड़कसार थाना सिटी की हदबंदी में बदनाम नशा तस्कर अवतार सिंह बाबा पुलिस इनकाउंटर में घायल हो गया। जबकि उसके साथी जजप्रीत सिंह को मौके पर दबोच लिया गया।

    उनके कब्जे से 32 बोर का रिवाल्वर, दो कारतूस, तीन खोल, 770 ग्राम हेरोइन, 59,104 रुपये की ड्रग मनी, एक इलेक्ट्रोनिक कंडा व फार्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई। तस्कर बाबा को इलाज लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल ने मौके पर जाकर मामले की पड़ताल शुरु कर दी।

    उन्होंने बताया कि एसएसपी सुरेंद्र लांबा के नेतृत्व में जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह विर्क व एएसआइ कृपाल सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई। तड़कसार फार्च्यूनर गाड़ी को नाका प्वाइंट पर रुकने का इशारा किया गया। गाड़ी में सवार लोगों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं।

    जवाबी कार्रवाई दौरान पुलिस पार्टी ने जब गोलियां चलाईं तो फार्च्यूनर गाड़ी से निकलकर भाग रहे चालक के घुटने के पास पुलिस की एक गोली लगी। जिसकी बाद में पहचान बदनाम तस्कर अवतार सिंह उर्फ बाबा निवासी सुरसिंह थाना भिखीविंड (तरनतारन) के तौर पर हुई। बाबा के साथी जजप्रीत सिंह निवासी तरनतारन को पुलिस ने दबोच लिया।

    डीएसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ नशा तस्करी के कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनकाउंटर वाले क्षेत्र का एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने दौरा करते बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है। दोनों के खिलाफ थाना सिटी में केस दर्ज करके अगलेरी जांच डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल को सौंपी गई है।