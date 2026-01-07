तरनतारन में ड्रग तस्कर एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने बरामद की 770 ग्राम हेरोइन और रिवॉल्वर

जागरण संवाददाता, तरनतारन। डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब को नशा मुक्त बनाने लिए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान तहत बुधवार की तड़कसार थाना सिटी की हदबंदी में बदनाम नशा तस्कर अवतार सिंह बाबा पुलिस इनकाउंटर में घायल हो गया। जबकि उसके साथी जजप्रीत सिंह को मौके पर दबोच लिया गया।

उनके कब्जे से 32 बोर का रिवाल्वर, दो कारतूस, तीन खोल, 770 ग्राम हेरोइन, 59,104 रुपये की ड्रग मनी, एक इलेक्ट्रोनिक कंडा व फार्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई। तस्कर बाबा को इलाज लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। डीएसपी (आइ) जगजीत सिंह चहिल ने मौके पर जाकर मामले की पड़ताल शुरु कर दी।

उन्होंने बताया कि एसएसपी सुरेंद्र लांबा के नेतृत्व में जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह विर्क व एएसआइ कृपाल सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई। तड़कसार फार्च्यूनर गाड़ी को नाका प्वाइंट पर रुकने का इशारा किया गया। गाड़ी में सवार लोगों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं।

जवाबी कार्रवाई दौरान पुलिस पार्टी ने जब गोलियां चलाईं तो फार्च्यूनर गाड़ी से निकलकर भाग रहे चालक के घुटने के पास पुलिस की एक गोली लगी। जिसकी बाद में पहचान बदनाम तस्कर अवतार सिंह उर्फ बाबा निवासी सुरसिंह थाना भिखीविंड (तरनतारन) के तौर पर हुई। बाबा के साथी जजप्रीत सिंह निवासी तरनतारन को पुलिस ने दबोच लिया।