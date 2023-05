Punjab: अमृतसर में पाक सीमा के पास BSF ने मार गिराया ड्रोन, करोड़ों की ड्रग्स बरामद

अमृतसर, एएनआईः शनिवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब के अमृतसर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और मादक पदार्थों की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

अमृतसर जिले के गांव धनोए खुर्द के पास तैनात बीएसएफ के जवानों ने कल रात करीब 9:35 बजे भिनभिनाहट की आवाज सुनने के बाद ड्रोन को मार गिराया।

इस बीच, बीएसएफ ने कहा कि धनोए गांव के पास तैनात सैनिकों ने तीन लोगों को गांव की ओर भागते हुए देखा, जवानों ने एक संदिग्ध को करोड़ों रुपये के 3.2 किलो वजनी मादक पदार्थ (हेरोइन) के तीन पैकेटों के साथ पकड़ा।

बीएसएफ ने कहा कि ताजा कार्रवाई के साथ मादक पदार्थों की तस्करी की पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश को सतर्क जवानों ने विफल कर दिया।

