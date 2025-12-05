अमृतसर में कुत्ते ने चुराया पर्स, मुंह में उठा दबे पांव भागता दिखा; CCTV फुटेज देख दंग रह गए लोग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के लॉरेंस रोड पर चाय की दुकान पर एक कुत्ते ने पर्स पर हाथ साफ कर दिया। पर्स चोर कुत्ते ने इतनी सतर्कता से पर्स चुराया कि किसी को इसकी भनक भी ना लगी। अंत में जब पर्स मालिक अपने मोबाइल की स्क्रीन को छोड़ जाने लगा तो उसे अपने पर्स के गायब होने का पता चला। हालांकि, अब उन्हें अपना पर्स मिल गया है, लेकिन ये हरकत अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है।



पीड़ित अंकुश महाजन अपने दोस्तों के साथ सुबह चाय पीने के लिए लॉरेंस रोड पहुंचे थे। वे अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे, तभी उनका पर्स जेब से नीचे गिर गया। चाय के साथ वह अपने मोबाइल में इस कदर खोए थे कि उन्हें अपने पर्स के गिरने का पता तक नहीं चला।

इसी बीच एक कुत्ता वहां पहुंचा। उसने पर्स को सूंघा और उसे मुंह में दबा वहां से चलता बना। वह इस कदर दबे पांव वहां से भागा कि किसी को इसकी भनक ना हुई। पैसे देने के समय आया ध्यान अंकुश चाय की चुस्कियों के बाद व अपने मोबाइल की स्क्रीन को छोड़ पैसे देने के लिए उठे। पैसे देने के लिए जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनका पर्स मिसिंग था। वे हैरान थे। पर्स में उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अलाव, क्रेडिक व डेबिट कार्ड और तकरीबन 5 हजार रुपए भी थे।