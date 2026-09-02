बेटी के चरित्र पर था शक, अमृतसर में पिता ने हत्या कर घर के पीछे दबाया शव; मां ने JCB से खुदवाया तो खुला राज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में बेटी के चरित्र पर संदेह के चलते उसकी हत्या कर शव घर के पीछे दबाने का मामला सामने आया है। मत्तेवाल थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का राज उस समय खुला, जब मां को पति की बात पर संदेह हुआ। उसने जेसीबी मंगवाकर घर के पीछे खुदाई करवाई तो जमीन के नीचे बेटी का शव बरामद हुआ।

सरबजीत कौर के अनुसार, उसका पति दोनों बेटियों के चरित्र पर संदेह करता था। 25 अगस्त को वह अपने मायके चली गई थी और घर में दोनों बेटियां मौजूद थीं। 31 अगस्त को बेटी ने उसे फोन पर बताया था कि पिता घर के पीछे एक गड्ढा खोद रहे हैं। इसके बाद उसकी बेटी से बातचीत नहीं हो सकी।

इसके बाद उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। संदेह के आधार पर घर के पीछे खोदे गए गड्ढे की जेसीबी से खुदाई करवाई गई। खुदाई के दौरान वहां से नवनीत कौर का शव बरामद हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब दो दिन पहले हत्या करने के बाद शव को वहीं दबाया गया था।