'सिखों को आपस में लड़ाने की हो रही साजिश...', महाराष्ट्र में सुखबीर बादल पर हुए हमले पर बोले SGPC अध्यक्ष धामी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ में परिवार सहित दर्शन के लिए पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी के नजदीक एक व्यक्ति द्वारा किए गए हमले की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में निंदा की है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि सिखों की आस्था के प्रतीक पवित्र स्थान पर प्रतिनिधि सिख राजनीतिक संगठन के प्रमुख पर हमला बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु घर में परिवार सहित दर्शन के लिए पहुंचे सुखबीर बादल पर हमला करना पंथ विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही यह गुरु घर की मान-मर्यादा का सीधा अपमान है।

उन्होंने कहा कि हर सिख श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु घर आता है। ऐसे स्थान पर किसी श्रद्धालु पर हमला करना सिख भावनाओं को सीधी ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। पंथ विरोधी ताकतें सिखों को आपस में लड़ाकर कौम की शक्ति को कमजोर करना चाहती हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह के मनसूबों के तहत ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिबान की पवित्रता और मर्यादा पूरे सिख पंथ के लिए सर्वोच्च है और गुरुद्वारा साहिब में इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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निष्पक्ष जांच की मांग एसजीपीसी अध्यक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ-साथ इसके पीछे काम करने वाली ताकतों को भी बेनकाब किया जाना जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार एवं प्रमुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर-ए-मसकीन ने भी सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए गुरु साहिब के चरणों में अरदास करता हूं।