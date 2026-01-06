क्यों अहम है अकाल तख्त का फैसला? महाराजा रणजीत से लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने भुगती धार्मिक सजा, अब CM मान भी हुए तलब

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त ने तलब किया है। वह 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह श्री अकाल तख्त नंगे पांव जाएंगे और विनम्र सिख के रूप में उपस्थित होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि यह स्थल प्रत्येक सिख के लिए पवित्र स्थान है। श्री अकाल तख्त का जो भी फैसला होगा वह उनके सिर माथे पर है और वह उनका पालन करेंगे।

क्या है मामला? दरअसल, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और अकाली दल पर कामों को छिपाने का आरोप लगाया था। 15 जनवरी को यदि मुख्यमंत्री पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें धार्मिक सजा भुगतनी होगी और इस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए सजा भुगतने वाले भगवंत मान दिवंगत सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह बादल के बाद तीसरे सीएम होंगे।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा था कि संस्थाएं अपने गलत कामों को छिपाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब और पंथ को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह बयान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 लापता स्वरूपों के मामले को लेकर दिया था।

उन्होंने कहा था कि इतनी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सिख संगत में भारी गुस्सा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज की है।

इसके साथ ही जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। इस बयान के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने सीएम को तलब किया और उन्हें जवाब देने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब आने का आदेश दिया।

श्री अकाल तख्त क्या है? श्री अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च राजनीतिक और न्यायिक संस्था है। इसका उद्देश्य सिख समुदाय के धार्मिक मामलों को लेकर सिख लोगों का मार्गदर्शन करना होता है। अकाल तख्त का शाब्दिक अर्थ अमर का सिंहासन से है। अकाल यानी शाश्वत- ईश्वर का एक अन्य नाम। तख्त का अर्थ फारसी में सिंहासन होता है।

श्री अकाल तख्त गोल्डन टेंपल की ओर जाने वाले मार्ग के ठीक सामने मौजूद एक भव्य इमारत है। श्री अकाल तख्त की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद जी ने 15 जून , 1606 को की थी, हालांकि अब यह 2 जुलाई को मनाया जाता है, और इसे सिख समुदाय की आध्यात्मिक और सांसारिक चिंताओं को दूर करने के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।

यह सिखों के पांच तख्तों में सबसे पुराना और सबसे ऊंचा तख्त है। सिख धर्म से जुड़े किसी भी आवश्यक विषय या विवाद पर यहां से हुक्मनामा जारी किया जाता है, जिसे मानना दुनिया में हर सिख के लिए जरूरी होता है।

अभी तक किन्हें मिली सजाएं? साल 2024 में श्री अकाल तख्त द्वारा अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सहित कई लोगों को तनखैया घोषित किया गया था। 1.पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल: प्रकाश सिंह बादल को सजा नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें तनखैया घोषित किया गया था। साल 2007 में तत्कालीन बादल सरकार ने कई ऐसे काम किए थे, जिन्हें धार्मिक दुराचार के रूप में देखा गया। मसलन- डेरा प्रमुख राम रहीम को माफी और साल 2007 से लेकर अगले 10 वर्षों तक सुखबीर सिंह बादल व साथी पूर्व मंत्रियों ने कई काम ऐसे किए जिन्हें धार्मिक तौर पर अनुचित माना गया है।