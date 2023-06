डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कुल 27 साथियों के खिलाफ पुलिस ने अजनाला कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। हालांकि यह चालान मुख्यारोपित अमृतपाल सिंह के खिलाफ नहीं दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कुछ समय बाद सप्लिमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। बता दें कि अमृतपाल सिंह ने इस साल फरवरी महीने में अजनाला थाने पर हमला कर दिया था।

Punjab खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के 27 साथियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश, डिब्रूगढ़ जेल में हैं बंद

अमृतसर, जागरण संवाददाता: डिब्रूगढ़ जेल में बंद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कुल 27 साथियों के खिलाफ पुलिस ने अजनाला कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। हालांकि यह चालान मुख्यारोपित अमृतपाल सिंह के खिलाफ नहीं दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कुछ समय बाद सप्लिमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमृतपाल सिंह ने लूटपाट व अपहरण के एक अन्य मामले में अपने साथी निहंग मंदीप सिंह उर्फ तूफान को छुड़ाने के लिए इस साल फरवरी महीने में अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। आरोपित ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में अपने हजारों समर्थकों के साथ बाबा बकाला के अपने गांव जल्लूखेड़ा से जत्था निकाला था। पुलिस कर्मियों को बुरी तरह किया था जख्मी फिर आरोपितों ने थाने के पास पहुंच कर पत्थरबाजी की और एसपी जुगराज सिंह सहित कुल छह पुलिस कर्मियों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने माहौल को देखते हुए आरोपित अमृतपाल सिंह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की थी। बाद में अमृतपाल सिंह और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज सामने आए बता दें अमृतपाल सिंह के खिलाफ बाबा बकाला थाने में हथियार रखने के आरोप में केस दर्ज किया था। यही नहीं आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर आनंदपुर खालसा फौज नाम से हथियारबंद सेना भी बना रखी थी। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज सामने आए थे।

