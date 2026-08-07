कनाडा की रिपोर्ट से खुलासा, छात्र-वर्क परमिट का दुरुपयोग कर फैला लॉरेंस गैंग, अहम भूमिका में रहा गोल्डी बराड़

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी की एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क ने छात्र और वर्क परमिट कार्यक्रमों का कथित तौर पर दुरुपयोग कर कनाडा में अपनी गतिविधियां बढ़ाईं। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कनाडा में अस्थायी आव्रजन कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी की तैयार की गई एक गोपनीय सामरिक रिपोर्ट, जिसे कनाडा के मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया है, में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की कनाडा में सक्रियता लगातार बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, गिरोह ने विशेष रूप से दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कनाडा के छात्र और वर्क परमिट कार्यक्रमों का कथित रूप से इस्तेमाल किया।

खबरें और भी







सीमा सुरक्षा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्थायी वीजा या परमिट पर आने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रभावी जांच और निगरानी करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। एजेंसी ने इस स्थिति को कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बताया है।

कनाडा सरकार कर चुकी आतंकवादी संगठन घोषित गौरतलब है कि कनाडा सरकार ने सितंबर 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से इस नेटवर्क से जुड़े मामलों पर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और कार्रवाई लगातार बढ़ाई गई है।