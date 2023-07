Amritsar: BSF ने कक्कड़ गांव के खेतों में बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन, हथियार और हेरोइन होने की संभावना

अमृतसर जिले के सीमावर्ती गांव कक्कड़ में खेतों से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है।बीएसएफ द्वारा ड्रोन की जांच की जा रही है। ड्रोन के साथ हेरोइन अथवा हथियार आदि भेजे जाने की संभावना है। बीएसएफ द्वारा गांव में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर और पंजाब पुलिस के जवानों ने ड्रोन को बरामद कर लिया।

BSF ने कक्कड़ गांव के खेतों में बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन

अमृतसर, जागरण संवाददाता। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार भारत की सीमा में नजर रखने के लिए ड्रोन भेज रहा है। वहीं, आज भी अमृतसर जिले के सीमावर्ती गांव कक्कड़ में खेतों से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। हथियार और हेरोइन होने की संभावना बीएसएफ द्वारा ड्रोन की जांच की जा रही है। ड्रोन के साथ हेरोइन अथवा हथियार आदि भेजे जाने की संभावना है। बीएसएफ द्वारा गांव में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर और पंजाब पुलिस के जवानों ने ड्रोन को बरामद कर लिया है। Troops of BSF Punjab Frontier and Punjab Police have recovered a Pakistani drone from farming fields in border village, Kakkar, district Amritsar (Video source: BSF Punjab Frontier) pic.twitter.com/jipCPH0Y2O— ANI (@ANI) July 9, 2023

