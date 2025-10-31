Amritsar News: BSF ने ताबड़तोड़ चार तस्करी के प्रयास किए नाकाम, तीन ड्रोन समेत नशे की बड़ी खेप जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को तस्करों की एक के बाद एक कोशिशें नाकाम करते हुए नशे की बड़ी खेप जब्त की। अमृतसर सेक्टर में तीन ड्रोन और हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किए। बरामद नशे का कुल वजन करीब 1.6 किलो है।

पहला ड्रोन धारीवाल से बरामद सुबह के समय मिली गुप्त सूचना पर जवानों ने गांव धारीवाल के खेतों से 569 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया। पैकेट पर लगी इल्युमिनेटिंग स्ट्रिप से यह स्पष्ट हुआ कि यह ड्रोन से गिराया गया था।

इसके बाद गांव भरोपाल के नजदीक ड्रोन की हलचल देखी गई। तकनीकी उपाय सक्रिय करते हुए जवानों ने ड्रोन और 560 ग्राम हेरोइन जब्त की। तीसरी कार्रवाई में गांव भिंडी खुर्द क्षेत्र में ड्रोन और 546 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया।