    Amritsar News: BSF ने ताबड़तोड़ चार तस्करी के प्रयास किए नाकाम, तीन ड्रोन समेत नशे की बड़ी खेप जब्त

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    अमृतसर में, सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के कई प्रयासों को विफल कर दिया। सैनिकों ने तीन ड्रोन और हेरोइन के तीन पैकेट जब्त किए, जिनका कुल वजन लगभग 1.6 किलोग्राम था। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहे हैं।

    BSF ने ताबड़तोड़ चार तस्करी के प्रयास किए नाकाम। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार को तस्करों की एक के बाद एक कोशिशें नाकाम करते हुए नशे की बड़ी खेप जब्त की। अमृतसर सेक्टर में तीन ड्रोन और हेरोइन के तीन पैकेट बरामद किए। बरामद नशे का कुल वजन करीब 1.6 किलो है।

    पहला ड्रोन धारीवाल से बरामद

    सुबह के समय मिली गुप्त सूचना पर जवानों ने गांव धारीवाल के खेतों से 569 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया। पैकेट पर लगी इल्युमिनेटिंग स्ट्रिप से यह स्पष्ट हुआ कि यह ड्रोन से गिराया गया था।

    इसके बाद गांव भरोपाल के नजदीक ड्रोन की हलचल देखी गई। तकनीकी उपाय सक्रिय करते हुए जवानों ने ड्रोन और 560 ग्राम हेरोइन जब्त की। तीसरी कार्रवाई में गांव भिंडी खुर्द क्षेत्र में ड्रोन और 546 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया।

    दिन में बाद में किए गए तलाशी अभियान में जवानों ने गांव रोरनेवाला खुर्द के खेतों से एक और ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि लगातार हो रही ये बरामदगियां इस बात का प्रमाण हैं कि पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन के जरिए नशा भारत भेजने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवान और अत्याधुनिक तकनीकी साधन इन प्रयासों को नाकाम कर रहे हैं।