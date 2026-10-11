अमृतसर में अटारी बॉर्डर से BSF ने पाकिस्तानी युवक को किया गिरफ्तार, क्यों आया भारत? पूछताछ में जुटी पुलिस 

संवाद सहयोगी, अटारी (अमृतसर)। अंतरराष्ट्रीय अटारी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 100वीं बटालियन के जवानों ने बीओपी पुल मोरां के पास से एक 21 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को काबू किया है। उसकी पहचान मोहम्मद अवैस पुत्र इलियास मुहम्मद के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के गांव बाठ का रहने वाला बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सीमा पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के जवानों को उक्त युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इसके बाद जवानों ने उसे काबू कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को थाना घरिंडा पुलिस के हवाले कर दिया।