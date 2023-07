Amritsar: आवारा कुत्तों की चमकी किस्मत, अब जिएंगे शाही जिंदगी; कनाडा के लिए बिजनेस क्लास से भरी उड़ान

Amritsar News सड़कों पर लोगों की प्रताड़ना का शिकार पंजाब के अमृतसर के दो आवारा कुत्तों की किस्मत चमक गई। लिली और डैजी नामक ये कुत्ते दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा के लिए रवाना हुए। खास बात है कि विमान में दोनों सुख सुविधाओं से सुसज्जित बिजनेस क्लास में बैठे और फर्स्ट क्लास कनाडा की ओर रवाना हुए

Amritsar: आवारा कुत्तों की चमकी किस्मत, अब जिएंगे शाही जिंदगी

HighLights दो आवारा कुत्तों लिली और डैजी को कनाडा की महिला ने लिया है गोद बिजनेस क्लास में आवारा कुत्तों ने भरी कनाडा के लिए उड़ान

नितिन धीमान, अमृतसर। सड़कों पर लोगों की प्रताड़ना का शिकार अमृतसर के दो आवारा कुत्तों की किस्मत चमक गई। लिली और डैजी नामक ये कुत्ते दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा के लिए रवाना हुए। खास बात है कि विमान में दोनों सुख सुविधाओं से सुसज्जित बिजनेस क्लास में बैठे और फर्स्ट क्लास कनाडा की ओर रवाना हुए। लिली व डैजी को विदेश भेजने में एनिमल वेलफेयर एंड केयर सोसायटी की अध्यक्ष डा. नवनीत कौर ने अहम भूमिका निभाई है। डा. नवनीत कनाडा में ही रहती हैं, पर मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली हैं। कोरोना काल में 2020 में वह अमृतसर आई थीं। यहां उन्हें सड़क पर दो आवारा कुत्ते बेहत खराब हालत मिले थे। उन्होंने इन्हें गोद लेकर अपनी सोसायटी के संरक्षण में रखा। एक को लिली और दूसरे को डैजी नाम दिया। कनाडा में रहने वाली ब्रेंडा नामक महिला डा. नवनीत की दोस्त हैं। ब्रेंडा ने इन दोनों कुत्तों को अपनाने की इच्छा जाहिर की थी। यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिना पासपोर्ट के कुत्तों को विदेश नहीं भेजा जा सकता। डा. नवनीत ने ब्रेंडा की इच्छा पूरी करने की ठान ली और विदेश मंत्रालय से संपर्क कर इन कुत्तों के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। विदेश मंत्रालय के आदेशानुसार दोनों का संपूर्ण टीकाकरण करवाया गया और इसकी सूची भेजी गई। फिर दोनों के पासपोर्ट जारी कर दिए गए। मंगलवार को दोनों कुत्तों को लग्जरी कार में अमृतसर से दिल्ली पहुंचाया गया। संस्था के सुखविंदर सिंह जौली व डा. नवनीत ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्राली पर कनोपी लगाकर लिली व डैजी को रखा और विमान तक पहुंचाया। कुत्तों को विमान में देखकर लोग भी हैरान रह गए। हालांकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए डा. नवनीत ने लिली व डैजी के लिए अपने साथ बिजनेस क्लास का टिकट लिया था। उसमें बैठक कर दोनों कनाडा रवाना हुए।

