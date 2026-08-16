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'पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी BJP', नायब सैनी का दावा- डबल इंजन की सरकार से मिलेगी विकास को गति

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:46 PM (IST)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृतसर में कहा कि भाजपा पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी और राज्य में विकास को गति मिलेगी।

अमृतसर पहुंचे नायब सैनी, बोले- पंजाब में बनेगी बीजेपी की सरकार। फोटो जागरण

अमृतसर पहुंचे नायब सैनी, बोले- पंजाब में बनेगी बीजेपी की सरकार। फोटो जागरण


HighLights

  1. नायब सैनी ने पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की।

  2. मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाजपा सरकार बनने का विश्वास व्यक्त किया।

  3. डबल इंजन सरकार से पंजाब के विकास को मिलेगी नई दिशा।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के माणा फार्म, दोबुर्जी पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव कुमार माणा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजीव कुमार माणा तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया और पंजाब में पार्टी की आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में भाजपा की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

पंजाब में विकास की गति होगी और तेज

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनती है तो राज्य के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही विचारधारा की सरकार होने से विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें जमीन पर लागू करने में तेजी आएगी।

उनका दावा था कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से पंजाब में उद्योग, रोजगार, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में विकास को नई दिशा दी जा सकती है।

पंजाब को आगे ले जाएगी बीजेपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अपार संभावनाएं हैं। सही नीतियों और मजबूत नेतृत्व के साथ राज्य को विकास के नए रास्ते पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब को विकास के मामले में आगे ले जाना और पूरे विश्व के सामने एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करना है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक मंजीत सिंह मन्ना, कंवरबीर सिंह मंजिल, प्रवीण शर्मा, साहिल शर्मा, विजय कुमार, रोहित शर्मा, मन्नू खैहरा, केवल सिंह, राहुल शर्मा, कार्तिक शर्मा, लाडी शर्मा, रोहित भारद्वाज, सरबजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह, विकास सोनी, जगदीप मेहता, राजन शर्मा सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।