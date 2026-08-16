'पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी BJP', नायब सैनी का दावा- डबल इंजन की सरकार से मिलेगी विकास को गति

जागरण संवाददाता, अमृतसर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के माणा फार्म, दोबुर्जी पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव कुमार माणा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजीव कुमार माणा तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया और पंजाब में पार्टी की आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में भाजपा की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

पंजाब में विकास की गति होगी और तेज नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनती है तो राज्य के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही विचारधारा की सरकार होने से विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें जमीन पर लागू करने में तेजी आएगी।

उनका दावा था कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से पंजाब में उद्योग, रोजगार, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में विकास को नई दिशा दी जा सकती है। पंजाब को आगे ले जाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अपार संभावनाएं हैं। सही नीतियों और मजबूत नेतृत्व के साथ राज्य को विकास के नए रास्ते पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब को विकास के मामले में आगे ले जाना और पूरे विश्व के सामने एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करना है।