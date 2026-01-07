मान सरकार पर सुरक्षा को लेकर प्रताप बाजवा का निशाना; कहा—व्यापारी खुद को बचाने के लिए निजी गार्ड रखने को मजबूर
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भगवंत मान सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग, खासकर व्यापा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर । पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में लोग अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि लोग, खासकर व्यापारी निजी सुरक्षा गार्ड भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि राज्य पुलिस आम लोगों को बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम रही है।
बाजवा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि “भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब पुलिस बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम रही है। लोग निजी गार्ड रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। असहमति को एफआईआर से दबाना प्राथमिकता है, नागरिकों की सुरक्षा नहीं। पंजाब को जवाबदेह पुलिसिंग चाहिए, न कि लोगों को गैंगस्टर के डर के हवाले करना।”
यह भी पढ़ें- पढ़ाई के लिए कनाडा गए पंजाब के युवक की मौत, सड़क हादसे में माता-पिता ने खोया इकलौता बेटा, शव लाना बना चुनौती
प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से की गई पोस्ट।
यह भी पढ़ें- पंजाब में टला बड़ा हादसा, पठानकोट चौक पर टूरिस्ट बस के फटे टायर; गुस्साई भीड़ ने तोड़े शीशे
फिरौती के लिए फायरिंग की घटनाएं बढ़ी
विपक्षी दल लंबे समय से पंजाब में बढ़ते गैंगस्टर नेटवर्क, फायरिंग की घटनाओं और अपराध वृद्धि को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बाजवा का यह बयान उसी क्रम में आया है, जब पंजाब में फिरौती की धटनाएं बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने लिए सुरक्षाकर्मी रखने को मजबूर हुए हैं और राज्य में ऐसे मामले बढ़ने लगे हें।
AAP सरकार चला रही विशेष अभियान
हालांकि, AAP सरकार ने कई मौकों पर दावा किया है कि पंजाब में अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और गैंगस्टर अपराध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आए दिन एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा हालात अभी भी चिंताजनक हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।