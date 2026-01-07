मान सरकार पर सुरक्षा को लेकर प्रताप बाजवा का निशाना; कहा—व्यापारी खुद को बचाने के लिए निजी गार्ड रखने को मजबूर

जागरण संवाददाता, अमृतसर । पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में लोग अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं।

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि लोग, खासकर व्यापारी निजी सुरक्षा गार्ड भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि राज्य पुलिस आम लोगों को बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम रही है। बाजवा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि “भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब पुलिस बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम रही है। लोग निजी गार्ड रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। असहमति को एफआईआर से दबाना प्राथमिकता है, नागरिकों की सुरक्षा नहीं। पंजाब को जवाबदेह पुलिसिंग चाहिए, न कि लोगों को गैंगस्टर के डर के हवाले करना।”