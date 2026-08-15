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15 अगस्त पर अटारी-वाघा बॉर्डर बना शांति का गवाह, मोमबत्तियां जलाकर दिया गया भारत-पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों का संदेश

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:15 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस पर अटारी-वाघा बॉर्डर पर भारत-पाक दोस्ती और भाईचारे का संदेश दिया गया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर दोनों देशों के बीच शांति और बेहतर रिश्तों की कामना की।

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HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर अटारी-वाघा बॉर्डर बना शांति का गवाह

  2. मोमबत्तियां जलाकर भारत-पाक के बेहतर रिश्तों की कामना की गई

  3. कार्यक्रम में हिंद-पाक दोस्ती और भाईचारे का संदेश दिया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित वाघा-अटारी बॉर्डर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंद-पाक दोस्ती और आपसी भाईचारे के संदेश का गवाह बना। यहां आयोजित विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दोनों देशों के बीच शांति, सद्भाव तथा बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई।

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कार्यक्रम के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। रात 12 बजे बॉर्डर परिसर देशभक्ति और भाईचारे के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मोमबत्तियां जलाकर दोनों देशों के बीच अमन और शांति की कामना भी की गई।

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कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वाघा-अटारी बॉर्डर हर साल दोनों देशों के बीच दोस्ती और शांति का संदेश देता है।

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यहां पहुंचने वाले लोग देशभक्ति का जज्बा दिखाने के साथ यह संदेश भी देते हैं कि बातचीत और आपसी समझ के जरिए दोनों देशों के बीच शांति का रास्ता निकाला जा सकता है।