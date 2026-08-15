15 अगस्त पर अटारी-वाघा बॉर्डर बना शांति का गवाह, मोमबत्तियां जलाकर दिया गया भारत-पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों का संदेश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित वाघा-अटारी बॉर्डर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंद-पाक दोस्ती और आपसी भाईचारे के संदेश का गवाह बना। यहां आयोजित विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दोनों देशों के बीच शांति, सद्भाव तथा बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई।

कार्यक्रम के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। रात 12 बजे बॉर्डर परिसर देशभक्ति और भाईचारे के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मोमबत्तियां जलाकर दोनों देशों के बीच अमन और शांति की कामना भी की गई।