अमृतसर में ASI पर जानलेवा हमला, बाइक सवार तीन बदमाशों ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अजनाला इलाके में एएसआइ सुखचैन सिंह को बाइक पर सवार तीन युवकों ने रविवार की रात गोली मार कर जख्मी कर दिया। वारदात में सुखचैन सिंह बाल बाल बचे और गोली उनकी बाजू को छू कर पार हो गई।

घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आरोपितों का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक जांच में पुलिस इस वारदात को आतंकी एंगिल और पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। जानकारी के मुताबिक एएसआइ सुखचैन सिंह अमृतसर जीआरपी में तैनात हैं।रोजाना की तरफ वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक से अजनाला की तरफ अपने घर जा रहे थे। घर लौटते समय वह सादे कपड़ों में थे और जैसी ही उनकी बाइक जगदेव कलां गांव के पास पहुंची तो बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनका पीछा करना आरंभ कर दिया।

अस्पताल में चल रहा इलाज स्थिति को भांप कर सुखचैन सिंह ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और वहां से बच कर भागना चाहा, इसके बाद आरोपितों ने पीछे से उन पर फायर कर दिए। एक गोली उनकी बाजू को छू कर निकल गई। पता चला है कि बाइक पर सवार आरोपितों ने तीन फायर किए थे।