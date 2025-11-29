अमृतसर में बहू को पीटने का वीडियो वायरल, पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप
अमृतसर में हरविंदर कौर नामक एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट और जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हरविंदर के अनुसार, जब वह झाड़ू लगा रही थी, तब ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। ससुराल पक्ष ने आरोपों को नकारा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित नंगली की रहने वाली हरविंदर कौर ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट की वीडियो भी वायरल हुई है। पीड़िता का आरोप है कि उसे जातिसूचक टिप्पणियां भी की गई हैं।
हरविंदर कौर और उनके पति करणवीर सिंह ने बताया कि उनकी शादी को लगभग चार साल हो चुके हैं। हरविंदर कौर का कहना है कि वह अपनी गली में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी सास, ननद और अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों ने जातिसूचक शब्द कहे और उसके साथ मारपीट की।
हरविंदर के अनुसार, उसकी बहन भी मौके पर मौजूद थी और वीडियो बना रही थी, उसी दौरान उसके साथ भी धक्का-मुक्की हुई।
सुसरालियों ने आरोप नकारे
वहीं, दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ने अपने पर लगाए गए आरोपों को नाकार दिया है। ससुर सेवा सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने पहले हाथापाई शुरू की थी। बहू ने उन्हें
गले से पकड़ा था। उनकी जैकेट से सारे बटन भी टूट गए। हरविंदर कौर अधूरी बात बता झूठे इल्जाम लगा रही है।
समाजसेवी संस्था आई सपोर्ट में
भगवान वाल्मीकि शक्ति दल के चेयरमैन डॉ. जैमल रडाला ने बताया कि बहू के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत चौकी बल काला में जमा करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की
पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को शिकायत मिल चुकी है और मामला जांच के अधीन है। वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
