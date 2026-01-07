Language
    सुल्तान रोड पर निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा, मिस्त्री और मजदूर घायल; पुलिस ने जांच की शुरू

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:15 PM (IST)

    अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल का लेंटर गिर गया। हादसे में दो मजदूर, मिस्त्री रहीम और एक अन्य, घायल हो गए। रहीम की टा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लैंटर गिरने के बाद फंसे मजदूर को निकालते हुए लोग।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित टाहली वाला क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल का लेंटर अचानक भर-भराकर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त ग्राउंड फ्लोर और लोअर एरिया में काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिससे दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गली धूल के गुबार से भर गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत पर चौथी मंजिल का लेंटर डालने का काम चल रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ पूरा लेंटर नीचे आ गिरा। नीचे काम कर रहे मिस्त्री रहीम की टांग सरियों के बीच फंस गई थी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर गैस कटर से सरियों को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। वहीं एक अन्य मजदूर भी मलबे के नीचे आकर घायल हो गया।

    घटना का सीसीटीवी सामने आया है। जिसमें सड़क पर मलवे की चपेट में लोग आते दिखे।

    रास्ते से गुजर रहे लोग बाल-बाल बचे

    हादसे के समय सड़क से गुजर रहा एक युवक भी बाल-बाल बच गया। लेंटर गिरते ही उसने खुद को तुरंत साइड में किया, जिससे वह गंभीर हादसे से बच गया। क्षेत्र में मौजूद लोगों ने बताया कि गिरावट इतनी तेज थी कि गली में कई मिनट तक घना धूल का बादल छाया रहा।

    घटना की सूचना मिलते ही थाना बी-डिवीजन के एसएचओ बलजिंद्र सिंह औलख पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायल मिस्त्री रहीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और नगर निगम के तकनीकी कर्मचारी निर्माण स्थल की जांच कर रहे हैं।

    पुलिस बोली- गलती हुई तो कार्रवाई होगी

    एसएचओ ने स्पष्ट किया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यदि जांच में निर्माण मानकों की अनदेखी, घटिया सामग्री या सुरक्षा नियमों की कमी सामने आती है तो इमारत मालिक और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने स्थान को सील कर दिया है और आगे की जांच जारी है।

