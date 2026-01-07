सुल्तान रोड पर निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा, मिस्त्री और मजदूर घायल; पुलिस ने जांच की शुरू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित टाहली वाला क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल का लेंटर अचानक भर-भराकर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त ग्राउंड फ्लोर और लोअर एरिया में काम कर रहे मिस्त्री और मजदूर मलबे की चपेट में आ गए, जिससे दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और गली धूल के गुबार से भर गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत पर चौथी मंजिल का लेंटर डालने का काम चल रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ पूरा लेंटर नीचे आ गिरा। नीचे काम कर रहे मिस्त्री रहीम की टांग सरियों के बीच फंस गई थी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर गैस कटर से सरियों को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। वहीं एक अन्य मजदूर भी मलबे के नीचे आकर घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना बी-डिवीजन के एसएचओ बलजिंद्र सिंह औलख पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायल मिस्त्री रहीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और नगर निगम के तकनीकी कर्मचारी निर्माण स्थल की जांच कर रहे हैं।