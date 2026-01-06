गुरुनगरी अमृतसर में दूषित पानी का कहर, लाखों लोग पी रहे 'धीमा जहर', लोगों ने बताई जमीनी सच्चाई



'धीमा जहर' गले से उतार रहा शहर नितिन धीमान, अमृतसर। इंदौर में जल बोर्ड की लापरवाही से पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाने और 15 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस शहर को देश में स्वच्छता का मॉडल माना जाता है, वहां यदि हालात इतने भयावह हो सकते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि स्मार्ट सिटी का तमगा पाए अमृतसर में लोग किस हाल में जी रहे होंगे।

हकीकत यह है कि गुरुनगरी अमृतसर के लाखों लोग वर्षों से पानी के नाम पर धीमा जहर पीने को मजबूर हैं, लेकिन न तो सिस्टम जागा है और न ही सरकार ने अब तक इसे गंभीरता से लिया है। अमृतसर एक औद्योगिक शहर है। यहां सैकड़ों छोटे-बड़े उद्योग हैं, जिनके आसपास शहर और देहात की घनी आबादी रहती है। यही आबादी दशकों से दूषित पानी की मार झेल रही है। इस समस्या का एक बड़ा कारण गुरदासपुर से निकलने वाली तुंग ढाब ड्रेन है, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट और सीवरेज का जहरीला पानी बहता है।

यही पानी धीरे-धीरे भूजल में मिलकर पूरे इलाके को प्रदूषित कर रहा है। दूसरा गंभीर कारण नगर निगम की लापरवाह कार्यप्रणाली है, जहां कई जगह सीवरेज लाइन और पेयजल की पाइपलाइन साथ-साथ डाली गई हैं। जगह-जगह से लीक होती इन पाइपों के कारण सीवरेज का पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अमृतसर का मजीठा रोड क्षेत्र व केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है।

नेहरू कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी डायमंड एवेन्यू, 88 फुट रोड और जवाहर नगर जैसे इलाकों में लोग वर्षों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं। इन इलाकों की कुल आबादी दो लाख के करीब है। यहां प्रतिवर्ष डायरिया का प्रकोप फैलता है। करीब 15 साल से यह समस्या लगातार बनी हुई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 15 साल में 25 के करीब लोगों की दूषित पानी पीने से मौतें हो चुकी हैं। हालांकि आंकड़ा इससे कई ज्यादा है। इन इलाकों में नलों से बदबूदार, पीले रंग का पानी आना यहां आम बात है। कई इलाकों में तो भूजल भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। बावजूद न तो किसी बड़े स्तर पर सर्वे कराया गया और न ही वैकल्पिक स्वच्छ जल व्यवस्था की गई। जिले में कई कालोनियों और गांवों में दशकों पुरानी पाइपलाइनें बिछी हैं। इन पाइपों में जगह-जगह से जंग लगा है और कई पाइपें गल चुकी हैं। ऐसे में पीने वाले पानी की पाइपों में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है।

दूषित पानी पीना मजबूरी बन चुका: सौरभ शर्मा इंदिरा कॉलोनी निवासी सौरभ शर्मा बताते हैं कि दूषित पानी पीना अब मजबूरी बन चुका है। आरओ भी पानी को पूरी तरह साफ नहीं कर पाते। मजबूरी में यही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि इन इलाकों में पेट संबंधी बीमारियां, त्वचा रोग, पीलिया, किडनी फेल्योर और यहां तक कि कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं, जहां एक नहीं बल्कि दो-दो सदस्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ मामलों में असमय मौतें भी हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी इन्हें दूषित पानी से जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की।



प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निश्शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। यहां लोगों को मुफ्त में दवा दी जाती है। साथ ही प्रभावित इलाकों के लोगों को पीने का पानी उबालकर ही पीने की सलाह दी जाती है। -डॉ. सतिंदरबीर सिंह बजाज, सिविल सर्जन कई शिकायतें की, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुईं: संतोष डायमंड एवेन्यू निवासी संतोष कुमार बताते हैं कि उन्होंने निगम, जनस्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दीं। पानी के सैंपल भी लिए, रिपोर्टें बनीं, लेकिन न तो रिपोर्टों को सार्वजनिक किया, न ही ठोस कार्रवाई हुई। अधिकारियों के तबादले होते रहे, फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं, लेकिन जमीनी हालात जस के तस रहे। चिंताजनक पहलू यह है कि सरकार आज भी इन बीमारियों और मौतों को दूषित पानी से जोड़ने को तैयार नहीं है। जब कारण ही स्वीकार नहीं किया जाता, तो मुआवजा, मुफ्त इलाज या पुनर्वास की बात बेमानी है। दूषित पानी से पत्नी को किडनी रोग हुआ, इलाज में जमीन तक बिकी: सुरजीत कोट खालसा निवासी सुरजीत सिंह की कहानी इस सिस्टम की बेरुखी को उजागर करती है। वे बताते हैं कि उनके घर में दूषित पानी के सेवन से पत्नी को किडनी रोग हो गया। इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी और जमीन तक बिक गई। किसी डाक्टर ने साफ नहीं कहा कि बीमारी पानी से हुई, लेकिन आसपास के हालात देखकर सब समझ में आता है। आज भी उनका परिवार कर्ज और बीमारी के बोझ तले दबा हुआ है।

निगम को दर्जनों बार पत्र लिखे, निगम ने न कार्रवाई की न ही जवाब दिया: डॉ. सुभाष पप्पू इंदिरा कॉलोनी निवासी डॉ. सुभाष पप्पू का कहना है कि इंदौर की घटना ने यह साफ कर दिया है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो अमृतसर में भी किसी बड़ी त्रासदी से इन्कार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लोगों की जान की कीमत पर ही सिस्टम की नींद टूटेगी? डॉ. सुभाष का कहना है कि सीवरेज मिश्रित जल की समस्या को लेकर उन्होंने निगम को दर्जनों पत्र लिखे, पर न तो इन पत्रों का उत्तर मिल और न ही कोई कार्रवाई हुई।

ये इलाके हैं हाई रिस्क जोन अमृतसर के छेहरटा इंडस्ट्रियल एरिया, फोकल प्वाइंट, वेरका डेयरी के आसपास का क्षेत्र, मजीठा रोड इंडस्ट्रियल बेल्ट और भगतांवाला डंपिंग ग्राउंड के आसपास के इलाके हाई-रिस्क जोन माने जाते हैं। इन क्षेत्रों के भूजल में केमिकल, भारी धातुएं और सीवरेज मिश्रण की आशंका बार-बार जताई जाती रही है। इसके बावजूद न तो इन इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया और न ही यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित पानी मुहैया कराया गया।