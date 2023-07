Amritsar News पंजाब के अमृतसर में हुए नौ वर्षीय मासूम सुखमनदीप कौर की हत्या के मामले में पकड़े गए परिवार के चार सदस्यों से पूछताछ में कई राज खुल रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि दलबीर सिंह की पत्नी जसबीर कौर पिछले कई वर्षों से तांत्रिकों के चक्कर में फंसी हुई थी। वह खुद भी तंत्र विद्या में सीख रही थी।

सुखमनदीप हत्याकांड मामले में खुले राज; तांत्रिकों के चक्कर में फंसी आरोपित महिला सीख रही थी तंत्र विद्या

अमृतसर, नवीन राजपूत: नौ वर्षीय मासूम सुखमनदीप कौर की हत्या के मामले में पकड़े गए परिवार के चार सदस्यों से पूछताछ में कई राज खुल रहे हैं। गत 11 जुलाई की शाम को हुई इस हत्या के मामले में पुलिस ने मूदल गांव निवासी दलबीर सिंह, उसकी पत्नी जसबीर कौर, बेटे सूरज सिंह और बहू पवनदीप कौर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि दलबीर सिंह की पत्नी जसबीर कौर पिछले कई वर्षों से तांत्रिकों के चक्कर में फंसी हुई थी। वह खुद भी तंत्र विद्या में सीख रही थी। तांत्रिक गतिविधियों से महिला थी काफी प्रभावित जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपित तांत्रिक की गतिविधियों से महिला काफी प्रभावित थी और वह तंत्र विद्या सीखकर परिवार के कारोबार को घाटे से निकालकर बढ़ाना चाह रही थी। इंस्पेक्टर हरसंदीप सिंह ने बताया कि अदालत ने चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं घटना के छठे दिन भी तांत्रिक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि तांत्रिक के बारे में अभी कोई पता ठिकाना नहीं लग सका है। 9 वर्षीय सुखमनदीप कौर आरोपितों के घर पहुंच गई 11 जुलाई की शाम को पड़ोस में रहने वाली 9 वर्षीय सुखमनदीप कौर आरोपितों के घर पहुंच गई थी। आरोपितों ने षड़्यंत्र के तहत अपने ही घर में चाकू से मासूम के दिल पर वार कर उसे मार दिया। आरोपितों ने बताया कि पहले वार के बाद ही सुखमनदीप की तड़प-तड़प कर मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने एक बड़े बोरे में उसका शव डालकर पास की हवेली में रात को छिपा दिया था। आरोपितों ने तांत्रिक के कहे मुताबिक सुखमनदीप के सिर पर सब्बल और पेट पर चाकू से कई वार किए थे।

Edited By: Himani Sharma