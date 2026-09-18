अमृतसर में ड्यूटी पर तैनात ASI की गोली मारकर हत्या, आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने ली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर से खबर आई है कि वहां पर पुलिस कर्मी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गईl इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान (Tehreek-e-Taliban Hindustan) ने ली हैl

रने मवाले की पहचान हरजीत सिंह के रूप में हुई हैl हरजीत सिंह तरणतारण के रहने वाले थे और थाना गेट हकीमा पुलिस थाना में नौकरी कर रहे थेl

घटना देर रात की बताई जा रही हैl पता चला बाइक सवार दो आतंकियों ने उन्हें तीन गोलियां मारकर हत्या कर दीl पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ले ली हैl

कह हुई थी ये वारदात?

वारदात रात ढाई से 3:00 के बीच बताई जा रही हैl एएसआई हरजीत सिंह पीसीआर तैनात थे और थाना गेट हकीमा के अधीन पड़ती दाना मंडी में ड्यूटी कर रहे थेl

इस बीच बाइक सवार युवक वहां पहुंचे और उनकी उन्हें गोलियां मार कर मौत के घाट उतार दिया गयाl घटना के बाद पता चलते ही पुलिस ने सब कब्जे में लिया और तुरंत इलाज के लिए अमनदीप अस्पताल लाया गयाl