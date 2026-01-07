Language
    अमृतसर में प्रभ दासूवाल गिरोह का शूटर एनकाउंटर में घायल, दो गिरफ्तार; कई फायरिंग केसों में था वांटेड

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:40 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने कुख्यात प्रभ दासूवाल गैंग के दो शूटरों, गुरप्रीत सिंह उर्फ लाल और जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गुरप्री ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    घटनास्थल पर पहुंच पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुद जायजा लिया।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग के शूटरों को पकड़ा है। क्रिएटिव व्हील्स शोरूम फायरिंग मामले सहित कई धमकी व वसूली से जुड़े मामलों में ये आरोपी वांटेड था। यह कार्रवाई अमृतसर के थाना वल्ला क्षेत्र में किया गया।
    इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ लाल और जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नामजद आरोपी बोहड़ सिंह पहले से ही जेल में बंद है।

    पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी गैंग के सरगना प्रभ दासूवाल के नजदीकी सहयोगी हैं और उसकी फायरिंग तथा वसूली वाली गतिविधियों को अंजाम देते थे। 11 अप्रैल 2025 को रात करीब 8 बजे दो नकाबपोश युवकों ने क्रिएटिव व्हील्स शोरूम पर तीन गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद थाना मकबूलपुरा में एफआईआर नंबर 60 दर्ज हुई थी। तकनीकी निगरानी और लगातार जांच से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस को देख की फायरिंग

    गिरफ्तारी के दौरान गुरप्रीत सिंह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए थाना मकबूलपुरा के SHO इंस्पेक्टर जसजीत सिंह ने गोली चलाई। फायरिंग में गुरप्रीत की दाहिनी टांग में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया। उसके पास से .30 बोर की पिस्तौल बरामद हुई।

    पुलिस ने बताया कि गैंग कई अन्य आपराधिक घटनाओं, जैसे सैलून फायरिंग, स्कूल प्रिंसिपल की कार पर फायरिंग, एक व्यक्ति पर निशाना साधकर हमला और सुनियारे की दुकान फायरिंग आदि में भी शामिल रहा है।

    मोटरसाइकिल पर सवार होकर की थी फायरिंग

    जांच से पता चला कि घटना के दौरान मोटरसाइकिल बौहड़ सिंह चला रहा था, जबकि शूटर गुरप्रीत उर्फ लाल ने फायरिंग की। वहीं जोबनप्रीत सिंह कुछ दूरी पर खड़ा होकर लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। आगे की जांच में सामने आया कि दासूवाल व्यापारी और हाई-प्रोफाइल लोगों को धमकी देकर फिरौती मांगता था और उसके निर्देश पर गैंग के सदस्य लगातार फायरिंग की वारदातें अंजाम दे रहे थे।

