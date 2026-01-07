अमृतसर में प्रभ दासूवाल गिरोह का शूटर एनकाउंटर में घायल, दो गिरफ्तार; कई फायरिंग केसों में था वांटेड

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग के शूटरों को पकड़ा है। क्रिएटिव व्हील्स शोरूम फायरिंग मामले सहित कई धमकी व वसूली से जुड़े मामलों में ये आरोपी वांटेड था। यह कार्रवाई अमृतसर के थाना वल्ला क्षेत्र में किया गया।

इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ लाल और जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नामजद आरोपी बोहड़ सिंह पहले से ही जेल में बंद है।

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी गैंग के सरगना प्रभ दासूवाल के नजदीकी सहयोगी हैं और उसकी फायरिंग तथा वसूली वाली गतिविधियों को अंजाम देते थे। 11 अप्रैल 2025 को रात करीब 8 बजे दो नकाबपोश युवकों ने क्रिएटिव व्हील्स शोरूम पर तीन गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद थाना मकबूलपुरा में एफआईआर नंबर 60 दर्ज हुई थी। तकनीकी निगरानी और लगातार जांच से पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।