    अमृतसर पुलिस ने किया टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़, शार्प शूटर बलजिंदर सिंह हथियार-कारतूस समेत धराया

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। वह डोनी बल्ल और अमर खब्बे राजपूता गैंग से जुड़ा हुआ है और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    अमृतसर पुलिस ने टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में, डोनी बल्ल और अमर खब्बे राजपूता गैंग से जुड़े खतरनाक शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी निवासी उदोन्गल थाना महिता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोप है कि वह गैंग के लिए टारगेट किलिंग व अपराधों को अंजाम देता था।

    पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 30-बोर पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। थाना महिता पुलिस को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी।

    सूचना के आधार पर आरोपी को मोटरसाइकिल सहित मोड़ रखे शाह से दबोचा गया। इसके बाद थाना महिता में FIR नंबर 141के अंतर्गत आरोपित के खिलाफ धारा 25(8), 54, 59 (आर्म्स एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी बंटी, डोनी बल्ल और अमर खब्बे राजपूता गैंग के लिए सक्रिय शार्प शूटर था।

    पुलिस का कहना है कि गैंग के कहने पर वह टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देता था। इसके अलावा, वह अवैध हथियारों और हेरोइन की सप्लाई नेटवर्क में भी संलिप्त था।

    पहले से 7 मामले दर्ज

    पुलिस रिकॉर्ड अनुसार, बंटी पर पहले से कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट और नशा-सम्बंधित एनडीपीएस एक्ट शामिल हैं-

    क्र.सं. मुकदमा संख्या दिनांक धाराएँ/अधिनियम पुलिस स्टेशन (थाना)
    1 13 - धारा 25/54/59 (हथियार अधिनियम) स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर
    2 67 01.10.2017 धारा 21/61/85 (एनडीपीएस एक्ट) महिता
    3 126 07.09.2019 धारा 21/61/85 (एनडीपीएस एक्ट) महिता
    4 27 07.04.2020 धारा 188 (भा.द.), 25/54/59 (आर्म्स एक्ट) महिता
    5 12 13.05.2021 धारा 399/402/148/149 बीएनएस, 25/54/59 (आर्म्स एक्ट) स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर
    6 45 05.05.2021 धारा 21/61/85 (एनडीपीएस एक्ट) महिता
    7 113 24.09.2025 धारा 21-C/29/61/85 (एनडीपीएस एक्ट) तथा 25/54/59 (आर्म्स एक्ट) महिता