अमृतसर पुलिस ने किया टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़, शार्प शूटर बलजिंदर सिंह हथियार-कारतूस समेत धराया

अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में, डोनी बल्ल और अमर खब्बे राजपूता गैंग से जुड़े खतरनाक शार्प शूटर बलजिंदर सिंह उर्फ बंटी निवासी उदोन्गल थाना महिता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोप है कि वह गैंग के लिए टारगेट किलिंग व अपराधों को अंजाम देता था।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 30-बोर पिस्टल, 03 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। थाना महिता पुलिस को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आरोपी को मोटरसाइकिल सहित मोड़ रखे शाह से दबोचा गया। इसके बाद थाना महिता में FIR नंबर 141के अंतर्गत आरोपित के खिलाफ धारा 25(8), 54, 59 (आर्म्स एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।