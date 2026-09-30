अमृतसर में नशा और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 13 पिस्तौल और 22 कारतूस सहित पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले तीन नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 13 पिस्तौल, 3.267 किलो हेरोइन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपितों के अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई में शामिल होने की बात सामने आई है।

पुलिस ने इस संबंध में थाना डी-डिवीजन और थाना छेहरटा में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की पिछली और आगे की कड़ियों का पता लगाने में जुटी है। जांच के दौरान अवैध हथियार और नशा उपलब्ध करवाने वाले लोगों के साथ-साथ इनसे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।