अमृतसर में अवैध हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, राइफल और 9 पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार;15 किलो अफीम बरामद
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
HighLights
अवैध हथियार और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का भंडाफोड़।
चार आरोपी गिरफ्तार, 15 किलो अफीम बरामद की गई।
एक M16 राइफल और नौ अवैध पिस्तौल जब्त की गईं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 15 किलो अफीम, एक आधुनिक M16 राइफल, 9 अवैध पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के घरिंडा और लोपोके पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं।
मामले की आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क (पीछे और आगे के कनेक्शन) का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके।
अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर कड़ी नज़र रखने और हथियारों की अवैध सप्लाई और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ग्रहण के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही हैl आरोपी तो का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं।