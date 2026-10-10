अमृतसर में अवैध हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, राइफल और 9 पिस्तौल सहित 4 गिरफ्तार;15 किलो अफीम बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 15 किलो अफीम, एक आधुनिक M16 राइफल, 9 अवैध पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के घरिंडा और लोपोके पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं।