Amritsar News: गुरबाणी प्रसारण के लिए SGPC शुरू करेगी यूट्यूब चैनल, 23 जुलाई से पहले शुरू होने की उम्मीद

अमृतसर, गुरमीत लूथरा: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला लिया है। एसजीपीसी द्वारा 23 जुलाई से पहले उक्त चैनल शुरू करने की पूरी उम्मीद है। एसजीपीसी द्वारा यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। श्री हरिमंदिर साहिब नाम से शुरू होगा चैनल एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने बताया कि यूट्यूब चैनल एसजीपीसी मुख्यालय तेजा सिंह समुंद्री हाल के एक बड़े कमरे में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कमरे को स्टूडियो का रूप दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि संगत की मांग पर मार्च, 23 में ही सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब- यूट्यूब चैनल नाम से चैनल शुरू करने का फैसला ले लिया गया था। 60 लाख रुपए से अधिक बजट उन्होंने कहा कि इसके लिए मार्च में हुए एसजीपीसी के बजट में 60 लाख रुपए से अधिक बजट रखा गया है। ग्रेवाल ने साफ किया कि इस चैनल में किसी भी तरह का कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं होगा। इसमें गुरबाणी के प्रसारण के अलावा अन्य धार्मिक गतिविधियां भी प्रसारित की जाएगी। बाक्स ग्रेवाल ने कहा कि इसका श्री हरमंदिर साहिब से प्रसारित होती गुरबाणी के सीधे प्रसारण से कोई ताल्लुक नहीं है। 23 जुलाई तक पीटीसी चैनल से खत्म होगा करार उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल अलग प्रसारित होगा जबकि गुरबाणी का सीधा प्रसारण अलग प्रसारित होता रहेगा चैनलों पर। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई तक पीटीसी चैनल से एसजीपीसी का करार खत्म हो रहा है। एसजीपीसी इस बारे जल्द कोई फैसला ले लेगी कि प्रसारण के लिए किस चैनल को खुला टेंडर देना है। सब कमेटी के साथ बैठक करेंगे यह यूट्यूब चैनल अलग काम करता रहेगा। बाकर्स ग्रेवाल ने कहा कि 30 जून को एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी यूट्यूब चैनल तथा गुरबाणी के सीधे प्रसारण के लिए बनी सब कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इसमें इन्हें लेकर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। इसमें करार के खत्म होने संबंधी अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya