Amritsar News: भारत सरकार ने पाकिस्तान के 18 कैदियों को किया रिहा, इन जेलों में थे बंद

भारत सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के 18 कैदियों को रिहा कर उनके वतन पाकिस्तान भेज दिया। ये कैदी अटारी वाघा सरहद के जरिये पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। इन कैदियों में कुछ कैदी मछुआरे और कुछ ऐसे कैदी थे जो पाक की सरहद से भारत में नाजायज तरीके से दाखिल हुए थे। कैदियों का कहना है कि वह गलतीं से भारत की सरहद में प्रवेश कर गए थे।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के 18 कैदियों को किया रिहा, इन जेलों में थे बंद

अटारी, अमृतसर, जागरण संवाददाता। भारत सरकार ने आज दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान के 18 कैदियों को रिहा कर उनके वतन पाकिस्तान भेज दिया। ये कैदी अटारी वाघा सरहद के जरिये पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। इन कैदियों में कुछ कैदी मछुआरे और कुछ ऐसे कैदी थे जो पाक की सरहद से भारत में नाजायज तरीके से दाखिल हुए थे। गलती से सरहद में दाखिल हुए थे पाकिस्तानी इस मौके पर कैदियों का कहना है कि वह गलतीं से भारत की सरहद में प्रवेश कर गए और उन्हें गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें साढे 5 साल की सजा हुई। आज वह अपनी सजा पूरी कर अपने वतन वापिस जा रहे है। वही मोहम्मद अनिफ ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते भारत मे दाखिल हुआ था और वह पकड़ा गया। वापिस भेजे गए कैदी उसे करीब 20 साल की सजा हुई थी पर दोनो देशों के बीच हुए समझौते की वजह से उसे करीब 6 साल की सजा काटनी पड़ी और आज उसकी रिहाई हुई है। वही प्रोटोकाल आफिस अरुण का कहना है कि इन कैदियों को वापिस भेजा गया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya