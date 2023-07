इंग्लैंड जा रही अमृतपाल की पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, कहा- स्वजनों से मिलने लंदन जाना चाहती है

डिब्रूगढ़ जेल में नजरबंद अलगाववादी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने इंग्लैंड जाने से रोक दिया। किरणदीप कौर का कहना कि वह खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खंडा के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं बल्कि लंदन में रह रहे स्वजन से मिलने जाना चाहती है। पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया।

Amritsar: इंग्लैंड जा रही अमृतपाल की पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका, कहा- स्वजनों से मिलने जाना चाहती है

HighLights अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को दिल्ली एयरपोर्ट पर इंग्लैंड जाने से रोक दिया। किरणदीप कौर ने बताया कि वह लंदन अपने स्वजनों से मिलने जाना चाहती हैं। किरणदीप कौर ने कहा कि वह खंडा के अंतिम संस्कार नहीं बल्कि परिवार से मिलने जा रही है। इसके पहले भी अमृतसर एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था।

अमृतसर, जागरण संवाददाता। असम की डिब्रूगढ़ जेल में नजरबंद अलगाववादी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने इंग्लैंड जाने से रोक दिया। पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। बता दें कि किरणदीप कौर को इससे पहले 20 अप्रैल और 14 जुलाई को अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंग्लैंड जाने से रोका गया था। स्वजनों से मिलने जाना चाहती है किरणदीप कौर किरणदीप कौर का कहना कि वह खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खंडा के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं, बल्कि लंदन में रह रहे स्वजन से मिलने जाना चाहती है। वह ब्रिटिश नागरिक है, घर वापसी को भागना नहीं कहा जा सकता। बताया कि 14 जुलाई को फ्लाइट बुक की थी तब सुबह तक बताया जा रहा था कि मेरे जाने में कोई समस्या नहीं है। 19 जुलाई को बुक कराई थी टिकट मगर बोर्डिंग से कुछ घंटे पहले रोक लिया गया। तब एजेंसियों ने 18 जुलाई तक इंतजार करने का अनुरोध किया था। इसके बाद उसने 19 जुलाई का टिकट बुक कराया। अधिकारी यह नहीं बता रहे कि उसे किस आधार पर रोका जा रहा है।

Edited By: Nidhi Vinodiya