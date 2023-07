Amritsar: NCB ने अमृतसर में कार्यालय का किया शिलान्यास, जोनल डायरेक्टर ने अमित शाह के साथ की ऑनलाइन मीटिंग

Amritsar News नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अमृतसर में रंजीत एवेन्यू के बी ब्लॉक व न्यू अमृतसर में अपने कार्यालय खोले हैं। इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। इस मौके पर जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की। ऑनलाइन मीटिंग में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे।

NCB ने अमृतसर में कार्यालय का किया शिलान्यास, जोनल डायरेक्टर ने अमित शाह के साथ की ऑनलाइन मीटिंग

Your browser does not support the audio element.

अमृतसर, जागरण संवाददाता: नशे पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अमृतसर में रंजीत एवेन्यू के बी ब्लॉक व न्यू अमृतसर में अपने कार्यालय खोले हैं। इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। इस मौके पर जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की। ऑनलाइन मीटिंग में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे। एनसीबी पूरी तरह से गंभीर जोनल डायरेक्टर ने ऑफिस का उद्घाटन किया। जोनल डायरेक्टर ने बताया कि सीमा पार से आनेवाले नशे और प्रदेश में बिकने वाले नशे पर लगाम लगाने के लिए उनका विभाग एनसीबी पूरी तरह से गंभीर है। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में कई सुरक्षा एजेंसियां कर रही बता दें हेरोइन वह अन्य तरह के नशीले पदार्थों पर कंट्रोल करने के लिए पंजाब में कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की बड़ी खेतों को पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां बरामद भी कर चुकी हैं। कई बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर कारागार के पीछे भेजा जा चुका है।

Edited By: Himani Sharma