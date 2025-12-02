पंजाब के अमृतसर में युवक की तलवार से हमला कर की थी हत्या, दो निहंग सहित तीन गिरफ्तार
अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में निहंगों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो निहंगों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। मृतक अपनी बहन के पति को वापस लाने गया था, जो एक महिला के प्रेम में पड़ गया था। महिला ने निहंगों को बुलाकर हमला करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में 28 नवंबर की देर रात निहंगों द्वारा किए गए कत्ल मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया है।
पकड़े गए आरोपियों में दो निहंग हैं, जबकि तीसरी महिला है। मृतक अन्य महिला के प्रेम में पड़े अपने जीजा को घर ले जाने के लिए गया था। जिसके बाद आरोपी महिला ने निहंगों को बुला लिया।
पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि घटना के बाद मृतक की मां मनजीत कौर के बयानों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। उनकी बेटी की शादी सैमुअल मसीह के साथ हुई थी। लेकिन सैमुअल आरोपी महिला के साथ रिश्ते में चला गया। जब सैमुअल तीन-चार दिन वापस ना लौटा तो उनका बेटा परिवार के साथ उसे मनाने आरोपी महिला के पास पहुंचा था। लेकिन महिला ने निहंग बुला लिए।
महिलाओं ने पहले मृतक की मां को पीटा और बाद में निहंग सिखों ने तलवार के साथ उसकी कलाई व गर्दन काट दी।
पकड़े गए दो निहंगों में एक जालंधर का रहने वाला
पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है कि पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपी, प्रेम सिंह प्रेमू निंहग सुल्तान विंड, जालंधर का जसविंदर उर्फ जस्सा निहंग और आरोपी महिला को भी इसमें पकड़ लिया है। इसमें एक आरोपी अभी भगौड़ा है और उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।