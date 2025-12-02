पंजाब के अमृतसर में युवक की तलवार से हमला कर की थी हत्या, दो निहंग सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर के कोट मित्त सिंह इलाके में 28 नवंबर की देर रात निहंगों द्वारा किए गए कत्ल मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया है।

पकड़े गए आरोपियों में दो निहंग हैं, जबकि तीसरी महिला है। मृतक अन्य महिला के प्रेम में पड़े अपने जीजा को घर ले जाने के लिए गया था। जिसके बाद आरोपी महिला ने निहंगों को बुला लिया।

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि घटना के बाद मृतक की मां मनजीत कौर के बयानों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। उनकी बेटी की शादी सैमुअल मसीह के साथ हुई थी। लेकिन सैमुअल आरोपी महिला के साथ रिश्ते में चला गया। जब सैमुअल तीन-चार दिन वापस ना लौटा तो उनका बेटा परिवार के साथ उसे मनाने आरोपी महिला के पास पहुंचा था। लेकिन महिला ने निहंग बुला लिए।