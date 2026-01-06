Language
    अमृतसर में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:33 PM (IST)

    अमृतसर के जवाहर नगर में एक गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। आग इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते लाखों का साम ...और पढ़ें

    जवाहर नगर में गद्दे के गोदाम लगी आग का‌‌ दृश्य।

    नितिन कालिया, अमृतसर। जवाहर नगर गली नं छह में एक गद्दे के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सारे गोदाम में आग लग गई। गोदाम के अंदर रखा तकरीबन लाखों का माल जलकर राख हो गया।

    सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दो घंटे तक अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक घन्नुपुर काले निवासी सन्नी ने बताया कि उसने करीब एक वर्ष पहले ही जवाहर नगर गली नं छे में कोठी किराए पर लेकर गद्दे का गोदाम बनाया था।

    उसने बताया कि वह रोजाना सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक गोदाम में काम करते थे। मंगलवार शाम को उसने किसी जरूरी काम से कहीं जल्दी जाना था, इसलिए वह साढ़े सात बजे के करीब गोदाम बंद कर घर चले गए थे। थोड़ी देर बाद ही उन्हें किसी ने ‌फोन कर‌ सुचित किया की उसके गोदाम में आग लग गई है, जब तक वह गोदाम पर पहुंचे उनके गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था।

    उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान दुकान के आसपास काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना को लेकर अफरातफरी का माहौल बना रहा।

    अग्निकांड में तकरीबन पांच लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। गद्दे के गोदाम में लगी आग की वजह शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोगों ने पानी तथा सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया। पानी की वजह से गोदाम में पड़े गद्दे जल चुके थे। तकरीबन दो घंटे दमकल कर्मियों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था।