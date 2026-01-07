अमृतसर में युवक की बहादुरी को तस्वीरों में देखें; क्रेन से लट बचाई पंछी की उलझी जान, चाइनीज डोर की चपेट में फंसा था

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बेजुबान पंछी की जिंदगी बचाई। वे बिना सेफ्टी के क्रेन से लटक गया और पंछी को चाइनीज डोर (गट्‌टू ) के प्रकोप से आजाद करवाया। यह घटना कुछ दिन पहले की अमृतसर के मजीठा रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर की बताई जा रही है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पंछी ऊंचाई पर लगे तारों में बुरी तरह उलझा हुआ है और खुद को छुड़ा पाने में असमर्थ है। जानकारी के अनुसार, यह पंछी चाइनीज डोर की चपेट में आकर तारों में फंस गया था।