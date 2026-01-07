अमृतसर में युवक की बहादुरी को तस्वीरों में देखें; क्रेन से लट बचाई पंछी की उलझी जान, चाइनीज डोर की चपेट में फंसा था
अमृतसर में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक पंछी को चाइनीज डोर से बचाया। मजीठा रोड स्थित गुरुद्वारे के बाहर यह पंछी तारों में बुरी तरह उलझा हुआ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बेजुबान पंछी की जिंदगी बचाई। वे बिना सेफ्टी के क्रेन से लटक गया और पंछी को चाइनीज डोर (गट्टू ) के प्रकोप से आजाद करवाया। यह घटना कुछ दिन पहले की अमृतसर के मजीठा रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर की बताई जा रही है।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पंछी ऊंचाई पर लगे तारों में बुरी तरह उलझा हुआ है और खुद को छुड़ा पाने में असमर्थ है। जानकारी के अनुसार, यह पंछी चाइनीज डोर की चपेट में आकर तारों में फंस गया था।
क्रेन से लटक ऊपर जाते हुए युवक।
हर साल हजारों पंछी गवां रहे जान
चाइनीज डोर की वजह से हर साल हजारों पंछी घायल या मौत का शिकार होते हैं। इस बार भी उसी खतरनाक डोर ने एक और पंछी की जान जोखिम में डाल दी थी। आसपास मौजूद लोग उसे छुड़ाने की बातें कर रहे थे, लेकिन जरिया नहीं बन पा रहा था। इतने में ही एक युवक आगे आया और खुद ही इस जोखिम भरे काम को करने का निर्णय लिया।
पंछी खुद को बचाने के लिए फड़फड़ाता हुआ।
पंछी के लिए खुद की जान जोखिम में
वीडियो में दिखाई देता है कि युवक एक क्रेन पर खड़े होकर धीरे-धीरे तारों तक पहुंचता है। हवा में हलचल और ऊंचाई को देखते हुए यह काम बेहद खतरनाक था। लेकिन युवक ने बिना घबराए सावधानी से चाइनीज डोर को काटना शुरू किया।
कुछ ही मिनटों में उसने पूरी डोर काटकर पंछी को तारों से सुरक्षित निकाल लिया। जैसे ही पंछी आजाद हुआ, उसने फड़फड़ाते हुए उड़ान भरी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।
पंछी की डोर को काटता युवक।
युवक की सभी ने की सरहाना
स्थानीय लोगों ने युवक की बहादुरी और मानवता की सराहना की है। सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि यह एक उदाहरण है कि इंसान चाहे तो थोड़े साहस से किसी की जिंदगी बचा सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बेजुबान पंछी।
