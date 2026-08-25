अमृतसर में घर पर ग्रेनेड फेंकने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर हैपी पासिया के इशारे पर किया था हमला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में मौजूद गांव जट्टा पासिया में दलजीत सिंह नामक व्यक्ति के घर पर दो ग्रेनेड फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हैपी पासिया के इशारे पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक स्थित गांव गाजीनंगल निवासी जगरूप सिंह और गांव कोटली सूरत निवासी विश्व प्रीत सिंह के रूप में हुई है।

पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए करवाया धमाका

पुलिस जांच में सामने आया है कि वीरवार रात बाइक पर आए दोनों आरोपियों ने दलजीत सिंह के घर पर दो ग्रेनेड फेंके थे। इस हमले के पीछे मुख्य वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना से ठीक दो दिन पहले दलजीत सिंह ने विदेश में बैठे गैंगस्टर हैपी पासिया की मां के घर के बाहर हवाई फायरिंग की थी। इसी का बदला लेने के लिए हैपी पासिया ने विदेश से अपने गुर्गों (जगरूप और विश्व प्रीत) को निर्देश देकर दलजीत के घर पर ग्रेनेड से हमला करवाया।

हथियारों के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। जांच में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आरोपियों को ग्रेनेड (विस्फोटक) कहां से और किस माध्यम से सप्लाई किए गए थे?