अमृतसर में धुंध में हादसा, मेहता रोड पर सीमेंट की स्लैब से टकराई कार, एयर बैग खुलने से बची जान
अमृतसर में मेहता रोड पर घने कोहरे के कारण एक कार सीमेंट की सील से टकरा गई। धुंध और बंद साइन बोर्ड के कारण चालक को मोड़ का अंदाजा नहीं लगा। टक्कर से का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में नेशनल हाईवे मेहता रोड पर भंडारी लाल हवेली के समीप रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। धुंध इतनी अधिक थी कि एक कार सीमेंट की सील से टकरा गई। कार में एयरबैग होने के कारण चालक की जान बच गई।
धुंध के कारण सड़क पर आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान सड़क पर लगाया गया साइन बोर्ड बंद पाया गया। इस कारण वाहन चालक को मोड़ का अंदाजा नहीं हो सका और कार डिवाइडर पर रखी सीमेंट की सील से जा टकराई।
टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के दोनों एयर बैग खुल गए, जिससे कार सवारों की जान बच सकी। हादसे में कार चला रहे गुरलाल सिंह, निवासी गांव भीलोवाल बाल-बाल बच गए।
सिमेंट ब्लॉक से टकराने के बाद खुले कार के एयर बैग।
बंद पड़ा था सोलर साइन बोर्ड
पीड़ित ने बताया कि साइन बोर्ड का बंद होना पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की लापरवाही का नतीजा है। डिवाइडर पर मोड़ काटने के लिए सीमेंट की सील रखी गई है, लेकिन उस स्थान पर न तो पर्याप्त रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही कोई स्पष्ट चेतावनी संकेत।
घने कोहरे में ये सीमेंट की सील दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन सीधे उनसे टकरा जाते हैं। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की और कार सवार को बाहर निकाला।
मेहता रोड पर हो रहे हादसे
गनीमत रही कि एयर बैग समय पर खुल गए, अन्यथा गंभीर चोट या जान का नुकसान हो सकता था। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। मेहता रोड पर यह पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कोहरे के मौसम में यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी माह दो अलग अलग घटनाओं में दो बाइक सवार हादसाग्रस्त हुए।
