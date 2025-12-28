अमृतसर में धुंध में हादसा, मेहता रोड पर सीमेंट की स्लैब से टकराई कार, एयर बैग खुलने से बची जान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में नेशनल हाईवे मेहता रोड पर भंडारी लाल हवेली के समीप रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। धुंध इतनी अधिक थी कि एक कार सीमेंट की सील से टकरा गई। कार में एयरबैग होने के कारण चालक की जान बच गई।

धुंध के कारण सड़क पर आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान सड़क पर लगाया गया साइन बोर्ड बंद पाया गया। इस कारण वाहन चालक को मोड़ का अंदाजा नहीं हो सका और कार डिवाइडर पर रखी सीमेंट की सील से जा टकराई।