अमृतसर के घार में लगी भीषण आग, सोता रहा परिवार; बच्चों को मुश्किल से बचाया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के गिलवाली गेट स्थित ब्रहमचारी गली में देर रात एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय परिवार गहरी नींद में था।

आग इतन तेजी से फैली कि गली में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसियों की मदद से छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

मिली जानकारी के अनुसार घटना रात 1 बजे के करीब की है। परिवार सो रहा था और घर की पहली मंजिल से बाहर धुआं निकलता देखा गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और परिवार के उठाया।

जिसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों को उठाया गया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि अगर और देर होती तो माल के साथ-साथ जानी नुकसान भी हो सकता था।

दमकल विभाग की गाड़ियों ने तीन घंटे में बुझाई आग

गली बहुत संकरी होने के कारण दमकल विभाग को मौके तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ।