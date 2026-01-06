Language
    Punjab News: अमृतसर में गरीबी से तंग आकर दो बच्चियों समेत पिता ने की आत्महत्या, एक साथ जली तीन चिताएं

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:26 PM (IST)

    अमृतसर के शाहूरा गांव में गरीबी से तंग आकर लवप्रीत सिंह ने अपनी आठ और छह साल की दो बेटियों के साथ जहरीली दवा निगलकर आत्महत्या कर ली। दिहाड़ी मजदूर लवप ...और पढ़ें

    अमृतसर में गरीबी से तंग आकर दो बच्चियों समेत पिता ने की आत्महत्या (File Photo)


    संवाद सहयोगी, श्री रामतीर्थ। गांव शहूरा में गरीबी से तंग आकर पिता ने अपनी दो बेटियों के साथ जहरीली दवा निगलकर आत्महत्या कर ली। गांव के श्मशानघाट में एक ही परिवार की तीन चिताएं एक साथ जलने से गांव में मातम का माहौल है। दिहाड़ी लगाकर परिवार पालने वाला मृतक लवप्रीत सिंह मकान की टूटी छत के नीचे रहता था। पत्नी कुलदीप कौर भी गरीबी दूर करने के लिए उसका हाथ बंटा रही थी।

    पत्नी कुलदीप कौर किसी करियाना की दुकान में काम करती थी। इन दिनों सर्दी होने के कारण उसे काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में आर्थिक तंगी से परेशान होकर सोमवार को लवप्रीत ने अपनी दो बेटियों सहित जहरीली पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उसका तीसरा बेटा पास ही रहती अपनी बुआ के पास गया हुआ था, ऐसे में उसका बचाव हो गया। घर में अब मृतक की पत्नी व बेटा नबीनूर है।

    जहरीली दवा देकर उतारा मौत के घाट

    इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। इस बारे में चाचा अजीत सिंह ने बताया कि भतीजा लवप्रीत सिंह नौकरी न मिलने से परेशान था। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। लवप्रीत पत्नी कुलदीप कौर को अटारी में काम के लिए छोड़कर घर आया था। घर आते ही लवप्रीत ने कोई जहरीली दवा निगल ली और अपनी बेटियों आठ वर्षीय जसप्रीत कौर व छह वर्षीय वीरपाल कौर को भी जहरीली दवा दे दी।

    हालत बिगड़ने पर इन्हें अमृतसर के एक अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि सभी की मौत रास्ते में ही हो गई थी। अस्पताल में डाक्टरों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस बारे में 174 के तहत कार्रवाई की। थाना लोपोके पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई करके शवों को स्वजनों को सौंप दिया।