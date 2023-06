कलयुगी बेटे की करतूत: जायदाद के लिए बूढ़ी मां को बेरहमी से पीटा, वीडियाे वायरल होने पर पहुंची पुलिस ने समझाया

थाना गेट हकीमां के अधीन पड़ती ज्वाला फ्लौर मिल के पास शिव नगर इलाके में एक बेटे ने अपनी वृद्धा मां की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में पीड़ित मां बेटे से गाली गलौज कर रही है और बेटा बड़ी निर्दयता से अपनी मां से हाथापाई कर रहा है। वीडियो में बेटा मां पर लात घूसे भी बरसा रहा है।

जायदाद के लिए बूढ़ी मां को बेरहमी से पीटा, वीडियाे वायरल होने पर पहुंची पुलिस ने समझाया

अमृतसर, जागरण संवाददाता: थाना गेट हकीमां के अधीन पड़ती ज्वाला फ्लौर मिल के पास शिव नगर इलाके में एक बेटे ने अपनी वृद्धा मां की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में पीड़ित मां बेटे से गाली गलौज कर रही है और बेटा बड़ी निर्दयता से अपनी मां से हाथापाई कर रहा है। वीडियो में बेटा मां पर लात घूसे भी बरसा रहा है। गेट हकीमां थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरभिंदर सिंह ने बताया कि घर का पता लगा लिया गया है। बेटे और मां को थाने बुलाया गया है। बेटे ने माफी मांगी है। दोनों पक्षों में समझौता करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बेटे को समझाया है कि वह मां पर ना तो हाथ उठाए और ना ही उसके साथ गाली गलौज करे। पहले पत्नी के साथ किया था झगड़ा पुलिस के मुताबिक शिव गली निवासी अमित कुमार पिछले कुछ समय से परेशान चल रहा है। पहले वह एक होटल में नौकरी करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई। घर में संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद भी रहता है। 20 जून को अमित का पहले अपनी पत्नी शिया के साथ विवाद हुआ था। घर में बैठी मां ने जब यह देखा तो वह बहू का बचाव करने के लिए झगड़ा छुड़ाने पहुंच गई। बहू ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया विडियो पहले तो झगड़ा शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद संपत्ति को लेकर अमित ने अपनी मां के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस बीच शिया ने अपने पति और सास के झगड़े की वीडियो अपने मोबाइल से बना डाली। जिसे मंगलवार को व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया गया। मां ने कहा बहू पर हाथ न उठाया करे वायरल वीडियो में मां बेटे के साथ गाली गलौज कर रही है और बेटा अमित अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा है। मां कह रही है कि उसपर हाथ ना उठाया करे। अगर वह घर छोड़कर चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी।

