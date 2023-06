Amritsar Crime: जंडियाला में फौजी को बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी, पार्टी कर लौट रहा था गुरसेवक सिंह

ठठियां गांव के पास कुछ हमलावरों ने शनिवार की देर रात ग्यारह बजे तरनतारन के भिखीविंड इलाके में रहने वाले गुरसेवक सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्यारोपितों और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। एसपी जुगराज सिंह ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

जंडियाला में फौजी की गोलियां मारकर हत्या, पार्टी कर लौट रहा था गुरसेवक सिंह

अमृतसर, जागरण संवाददाता। जंडियाला थाने के अधीन पड़ते ठठियां गांव के पास कुछ हमलावरों ने शनिवार की देर रात ग्यारह बजे तरनतारन के भिखीविंड इलाके में रहने वाले गुरसेवक सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्यारोपितों और हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। एसपी जुगराज सिंह ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आरोपितों का पता लगाकर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठठियां गांव में ब्याही है बहन जानकारी के मुताबिक, भिखीविंड के भाई लोधि के गांव निवासी सुखदेव सिंह का बेटा सुखदेव सिंह उत्तराखंड में फौज में तैनात है। कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर लौटा था। गुरसेवक सिंह की एक बहन जंडियाला के ठठियां गांव में ब्याही हुई है। सोमवार को गुरसेवक सिंह अपने बहन, बहनोई और उनके अन्य रिश्तेदारों के साथ जंडियाला स्थित जीटी रोड के पास एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था। पार्टी से लौटते समय किया हमला घर लौटते समय कुछ हमलावरों ने गुरसेवक सिंह पर हमला कर दिया। जब रिश्तेदारों ने विरोध किया तो आरोपितों ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। एसपी जुगराज सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि उक्त हत्याकांड पुरानी रंजिश को लेकर किया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या करने वालों और हत्या का कारण पता लगाने में जुटी है।

