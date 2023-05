अमृतसर, जागरण संवाददाता: अमृतसर में स्‍वर्ण मंदिर के पास हुए धमाकों की जांच करने राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम पहुंची है। टीम के सदस्यों ने पार्किंग की ऊपरी मंजिल से लेकर नीचे फ्लोर तक जांच की। जिस फुटपाथ पर धमाका हुआ वहां जायजा लिया। पुलिस ने पूरी घटना बताई। यहां दो दिन में दो धमाके हुए हैं।

