अमृतसर, एजेंसी। पंजाब के अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट में हुए बम धमाकों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां कल संदिग्ध बम विस्फोट की सूचना मिली थी। टीम के सदस्यों ने अमृतसर कमिश्नरेट के अधिकारियों से पुलिस लाइन में बैठक शुरू की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने फॉरेंसिक टीम के सदस्यों से भी इस बारे में पूछताछ की है।

Amritsar, Punjab | National Investigation Agency (NIA) team reaches the spot where a suspected bomb explosion was reported yesterday. pic.twitter.com/EjqYIp96pG