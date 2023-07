Amritsar News शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन के नेता तेजबीर सिंह को रविवार की सुबह हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अमृतसर कमिशनरेट के सीआइए स्टाफ ने नंगली के पास की है। पुलिस को आशंका है कि आरोपित तेजबीर सिंह पिछले कई सालों से हेरोइन तस्करी में लिप्त है। आरोपित के पंजाब में कई बड़े हेरोइन तस्करों के साथ संपर्क हैं।

अकाली नेता हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार, बड़े तस्‍करों के साथ संपर्क आया सामने; जांच में जुटी पुलिस

