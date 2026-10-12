अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर दिखे संदिग्ध ड्रोन, कई फ्लाइट्स डायवर्ट; देखें लिस्ट
अमृतसर हवाई अड्डे पर रविवार रात संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद रनवे संचालन रोक दिया गया और तीन उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा।
HighLights
अमृतसर एयरपोर्ट पर रात में संदिग्ध ड्रोन देखे गए।
सुरक्षा के मद्देनजर तीन उड़ानें डायवर्ट की गईं।
रात सवा दस बजे हवाई सेवाएं सामान्य हुईं।
दैनिक जागरण, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार देर रात एयरपोर्ट और उसके आसपास आसमान में अत्यधिक ऊंचाई पर दो से तीन संदिग्ध ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। सुरक्षा के मद्देनजर रनवे ऑपरेशंस रोक दिए गए और अमृतसर आ रही तीन फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। स्थिति की समीक्षा के बाद रात करीब सवा दस बजे हवाई सेवाएं बहाल कर दी गईं।
जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट परिसर और बाहर के आसमान में दो से तीन अज्ञात वस्तुओं को संदिग्ध हालात में उड़ते देखा। जवानों ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी।
सुरक्षा समीक्षा के बाद रात 10:15 बजे के आसपास एयरपोर्ट का संचालन सामान्य कर दिया गया। गौरतलब कि इससे पहले अगस्त महीने में भी इसी तरह ड्रोन एक्टिविटी हुई थी। उस वक्त भी कुछ उड़ानें प्रभावित हुई थी।
ये उड़ानें हुईं डायवर्ट
- एहतियातन रात 9:32 बजे अमृतसर आ रही तीन उड़ानों का रूट बदल दिया गया
- मलेशिया एयरलाइंस (MH-118) : कुआलालंपुर से अमृतसर-दिल्ली डायवर्ट
- इंडिगो (6E-5028) : मुंबई से अमृतसर-चंडीगढ़ डायवर्ट
- एयर इंडिया (AI-855) : दिल्ली से अमृतसर-वापस दिल्ली डायवर्ट