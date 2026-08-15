देशभक्ति के रंग में रंगा अमृतसर एयरपोर्ट, आकर्षण का केंद्र रहा CISF डॉग स्क्वाड का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। विमानपत्तन निदेशक अनिरुद्ध कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया।

इस दौरान सीआइएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट तुषार डी. सखारे सहित एयरपोर्ट के अधिकारी, सीआइएसएफ जवान, विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कीं। प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।