Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देशभक्ति के रंग में रंगा अमृतसर एयरपोर्ट, आकर्षण का केंद्र रहा CISF डॉग स्क्वाड का प्रदर्शन

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:41 PM (IST)

श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें विमानपत्तन निदेशक अनिरुद्ध कुमार शर्मा ने ध्वजारोहण किया।

देशभक्ति के रंग में रंगा अमृतसर एयरपोर्ट। फोटो जागरण

देशभक्ति के रंग में रंगा अमृतसर एयरपोर्ट। फोटो जागरण

HighLights

  1. अमृतसर हवाई अड्डे पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

  2. निदेशक अनिरुद्ध कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

  3. सीआइएसएफ डॉग स्क्वाड का विशेष प्रदर्शन हुआ।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। विमानपत्तन निदेशक अनिरुद्ध कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया।

इस दौरान सीआइएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट तुषार डी. सखारे सहित एयरपोर्ट के अधिकारी, सीआइएसएफ जवान, विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कीं। प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सीआइएसएफ डॉग स्क्वाड का प्रदर्शन रहा। प्रशिक्षित श्वान दस्ते ने अपनी दक्षता, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। समारोह में राष्ट्रप्रेम, एकता, अनुशासन और सेवा भावना का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।